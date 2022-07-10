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46 минут назад

В Москве упавший лифт с человеком залило водой

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Лифт с человеком внутри упал в доме на юге Москвы. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Москве упавший лифт с человеком залило водой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в ЖК «Царицыно». По информации источника, кабина сорвалась со второго этажа и остановилась на подземном паркинге, после чего ее начало заливать водой.

Мужчина хоть и не пострадал, но оказался заблокирован в лифте более, чем на час. «Спасло, что живу на втором этаже и лифт оборвался в районе первого, высота падения была метров 4-5, а вода только до щиколотки дошла и остановилась», — рассказал россиянин.

Ранее сообщалось, что упавший лифт придавил человека в жилом доме на востоке столицы. 51-летний лифтер отключил питание и спустился в шахту для ремонта оборудования. В какой-то момент кабина лифта упала на него с высоты третьего этажа.

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