В Москве опрокинувшийся мусоровоз завалил отходами тротуар. Видео

Мусоровоз Scania опрокинулся на дорожное ограждение в Москве. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО»
Авария произошла сегодня утром на пересечении Малой Тульской улицы и Духовского переулка. Водитель мусоровоза не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на металлическое дорожное ограждение. Из кузова машины на тротуар высыпались отходы.
Сообщают,что в аварии никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства ДТП.