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1 час назад

В Москве опрокинувшийся мусоровоз завалил отходами тротуар. Видео

Денис Фьючин

Мусоровоз Scania опрокинулся на дорожное ограждение в Москве. Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва и МО»

Авария произошла сегодня утром на пересечении Малой Тульской улицы и Духовского переулка. Водитель мусоровоза не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на металлическое дорожное ограждение. Из кузова машины на тротуар высыпались отходы.

Сообщают,что в аварии никто не пострадал. На месте работают оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

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