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55 минут назад

На Юге Москвы в ЖК упал лифт с человеком внутри, после чего в кабину полилась вода

Газета.Ru

В ЖК Царицыно на Юге Москвы упал лифт. Внутри был мужчина, он не получил значительных повреждений, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Утром 10 июля, в воскресенье, житель дома решил спуститься со второго этажа на первый на лифте. Неожиданно конструкция полетела вниз и остановилась на подземном паркинге. Мужчина почувствовал удар, после чего из пола полилась вода.

Пострадавший не смог позвать на помощь, поскольку утром в воскресенье службы не работали и никто не проходил мимо. Мужчина просидел в лифте около часа. Внутри кабины была вода, которая дошла до щиколотки жителя дома и остановилась.

Мужчина не пострадал, однако у него наблюдаются незначительные повреждения.

Ранее в Подмосковье в здании МФЦ упал лифт с пятью людьми внутри.

Происшествия,Видео,
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