В ЖК Царицыно на Юге Москвы упал лифт. Внутри был мужчина, он не получил значительных повреждений, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Утром 10 июля, в воскресенье, житель дома решил спуститься со второго этажа на первый на лифте. Неожиданно конструкция полетела вниз и остановилась на подземном паркинге. Мужчина почувствовал удар, после чего из пола полилась вода.

Пострадавший не смог позвать на помощь, поскольку утром в воскресенье службы не работали и никто не проходил мимо. Мужчина просидел в лифте около часа. Внутри кабины была вода, которая дошла до щиколотки жителя дома и остановилась.

Мужчина не пострадал, однако у него наблюдаются незначительные повреждения.