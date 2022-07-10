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51 минуту назад

Спасатели поймали ужа в магазине продуктов в Южном Бутово

Агентство «Москва»иещё 1

Столичные спасатели поймали ужа в магазине продуктов на ул. Адмирала Лазарева. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Спасатели поймали ужа в столичном магазине продуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утром 10 июля специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра выехали в район Южное Бутово: в продуктовом магазине на ул. Адмирала Лазарева обнаружили змею», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в магазине спасатели обнаружили обыкновенного ужа, он заполз в кладовку. Специалисты аккуратно поймали змею, отвезли в лесной массив и выпустили.

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