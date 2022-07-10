Подросток без прав устроил погоню с полицией и попал на видео

В Приморье 16-летний подросток без водительских прав устроил погоню с полицией. Видео с места происшествия опубликовано на сайте регионального управления МВД России.

На видео видно, как подросток игнорирует требования сотрудников Госавтоинспекции и опасно маневрирует на оживленной трассе. Сотрудники правопорядка долго преследуют нарушителя и в какой-то момент вынужденно стреляют по колесам авто.