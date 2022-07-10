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36 минут назад

В Южно-Сахалинске 59-летний мужчина погиб, упав с колеса обозрения в городском парке

Майк Габриелян

В Южно-Сахалинске 59-летний мужчина погиб, упав с колеса обозрения в городском парке. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Сахалинской области.

В российском городе мужчина погиб, упав с колеса обозрения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По факту смерти 59-летнего сахалинца в городском парке проводится проверка. На место происшествия выехала следственная группа, для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование», — сказано в сообщении.

Ведомство пообещало дать оценку «действиям лиц, ответственных за безопасное использование аттракциона».

Портал Sakhalin.info опубликовал рассказы очевидцев и фото с места трагедии.

«Мы закончили кататься и выходили с колеса, а он как раз садился. Мы пошли на другой аттракцион и вскоре услышали, как люди закричали. Получается, он упал уже после того, как его кабинка поднялась до верха», - рассказал очевидец.

По его словам, инцидент произошел, когда кабинка с мужчиной начала опускаться. Свидетелями ЧП стало множество людей, у них случившееся вызвало шок. Колесо остановили довольно быстро.

На форумах Сахалина высказывают предположения о суициде и несчастном случае. Официальных комментариев о причинах гибели человека пока нет.

Происшествия,Следственный комитет,
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