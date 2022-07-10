В Москве двое мужчин избили женщину за просьбу не шуметь

Двое постояльцев хостела избили жительницу московского жилого комплекса за то, что она попросила их не шуметь. Об этом женщина рассказала изданию Mash.

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По словам пострадавшей, мужчины сидели во дворе, распивали алкоголь и громко разговаривали, чем мешали местным жителям. В тот день женщина поздно возвращалась домой и встретила по пути соседку, которая попросила вызвать полицию на нарушителей тишины.

Как только москвичка достала телефон, чтобы вызвать правоохранителей, злоумышленники набросились на нее и начали избивать — россиянку повалили на землю и несколько раз ударили ногами. В какой-то момент на крики сбежались соседи и мужчины покинули место конфликта.

Позже, по информации издания, полиции все же удалось поймать одного из преступников, но его отпустили под подписку о невыезде. Женщину госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.