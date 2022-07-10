Летевший в Москву Superjet вернулся в аэропорт

Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» вылетел 10 июля из Самарканда в Москву, но вернулся в аэропорт по техническим причинам.

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«Рейс FV-6552 авиакомпании «Россия» вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07.17 (05:17 мск) по расписанию в Москву», — приводит РИА Новости сообщение самаркандского аэропорта.

Отмечается, что экипаж принял решение вернуться в аэропорт по техническим причинам.

Уточняется, что на борту никто не пострадал.