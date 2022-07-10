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16 минут назад

Вылетевший из Самарканда в Москву самолёт вернулся в аэропорт

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Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» вылетел 10 июля из Самарканда в Москву, но вернулся в аэропорт по техническим причинам.

Летевший в Москву Superjet вернулся в аэропорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рейс FV-6552 авиакомпании «Россия» вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07.17 (05:17 мск) по расписанию в Москву», — приводит РИА Новости сообщение самаркандского аэропорта.

Отмечается, что экипаж принял решение вернуться в аэропорт по техническим причинам.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Уточняется, что на борту никто не пострадал.

Ранее самолёт авиакомпании Korean Air совершил аварийную посадку в Баку по причине отказа одного из двигателей.

Происшествия,Авиакомпания Россия,
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