Неизвестный застрелил двоих человек на парковке в США

Неизвестный открыл стрельбу на парковке супермаркета в американском городе Милуоки, штат Висконсин, и застрелил двоих человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Фото: Reuters Reuters

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел примерно в 10:25 по местному времени (18:25 мск). Отмечается, что перестрелке предшествовала перепалка в самом магазине.

Как сообщили в местной полиции, в результате стрельбы погибли охранник супермаркета и мужчина, личность которого пока не установлена.

Какие-либо подробности инцидента на данный момент не приводится. Полиция ведет расследование.