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1 час назад

В Турции ищут россиянку, ограбившую магазин одежды

Газета.Ru

В Турции ищут туристку из России, подозреваемую в краже одежды из магазина в Анталье, сообщает турецкий телеканал A Haber.

Россиянка ограбила магазин в Турции
Фото: ReutersReuters

«Туристка из России, которая пришла в бутик с тремя своими знакомыми в Анталье, положила в сумку одежду, пока другие отвлекали продавцов. Действия туристки попали на камеру видеонаблюдения», — сообщил телеканал.

Полиция ведет поиски туристки, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Тюмени местный житель 1991 года рождения попытался ограбить секс-шоп и магазин бытовой техники. Он пришел в секс-шоп «Андрей» и попросил продавца-консультанта упаковать ему товары на 38 тысяч рублей. После этого тюменец схватил пакет и попытался скрыться. Охрана сразу заметила подозрительного покупателя и отправилась за ним в погоню. Тогда россиянин выбросил украденные товары и убежал.

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