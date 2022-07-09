Россиянка ограбила магазин в Турции

«Туристка из России, которая пришла в бутик с тремя своими знакомыми в Анталье, положила в сумку одежду, пока другие отвлекали продавцов. Действия туристки попали на камеру видеонаблюдения», — сообщил телеканал.

Ранее сообщалось, что в Тюмени местный житель 1991 года рождения попытался ограбить секс-шоп и магазин бытовой техники. Он пришел в секс-шоп «Андрей» и попросил продавца-консультанта упаковать ему товары на 38 тысяч рублей. После этого тюменец схватил пакет и попытался скрыться. Охрана сразу заметила подозрительного покупателя и отправилась за ним в погоню. Тогда россиянин выбросил украденные товары и убежал.