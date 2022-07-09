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39 минут назад

Появилось видео с горящей резиденцией премьера Шри-Ланки

Илья Родин

Жители Шри-Ланки, выступающие против нехватки топлива, продуктов и товаров первой необходимости, подожгли резиденцию премьер-министра республики Ранила Викремесингхе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Newswire.

Отмечается, что чиновник согласился с требованиями протестующих о его отставке. Но отметил, что покинет свой кабинет только после формирования многопартийного парламента.

МИД России прокомментировал протесты в Шри-Ланке

Ранее сообщалось, что протестующие взяли штурмом резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы. Госдеятелю удалось покинуть особняк буквально за несколько минут до того, как в него ворвались демонстранты.

Напомним, что экономика республики серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса. Туристический поток значительно сократился, что привело к дефициту иностранной валюты и последующему дефолту.

Происшествия,Видео,МИД России,
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