Жители Шри-Ланки, выступающие против нехватки топлива, продуктов и товаров первой необходимости, подожгли резиденцию премьер-министра республики Ранила Викремесингхе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Newswire.

Отмечается, что чиновник согласился с требованиями протестующих о его отставке. Но отметил, что покинет свой кабинет только после формирования многопартийного парламента.

Ранее сообщалось, что протестующие взяли штурмом резиденцию президента страны Готабаи Раджапаксы. Госдеятелю удалось покинуть особняк буквально за несколько минут до того, как в него ворвались демонстранты.