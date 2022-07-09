Родственница кинокритика Долина сбила на машине девушку

Циренина выезжала на автомобиле марки Mercedes из двора и не заметила двух людей на самокате. Основной удар пришелся на девушку. Управлявший самокатом молодой человек не получил травм. По словам пострадавшей, она упала на асфальт и лежала так до приезда скорой. «Получается, что мой парень успевает "проскочить" и основной удар приходится мне в правое ребро», — рассказала девушка и отметила, что актриса все это время не оказывала никакой помощи.