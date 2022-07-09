Мощный взрыв произошел на АЗС под Ульяновском

Мощный взрыв произошел на АЗС в Ульяновской области. Об инциденте сообщает Telegram-канал 112.

Взрыв произошёл, когда на АЗС перекачивали топливо из бензовоза. Грузовик загорелся, огонь перекинулся на здание. Водитель и оператор заправки получили ожоги рук. Их отвезли в больницу.

Сейчас открытое горение ликвидировано на площади 100 квадратных метров.