Петербургский пенсионер открыл стрельбу из окна по людям

Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу по людям из окна собственной квартиры. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его информации, инцидент произошел в пятницу, 8 июля, на проспекте Просвещения. В полицию обратилась женщина и рассказала, что неизвестный расстреливает прохожих из окна на втором этаже дома.

Прибывшие на место представители силовых структур задержали 72-летнего пенсионера, в его квартире обнаружили два пневматических пистолета. Впоследствии мужчину доставили в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.