В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
3 часа назад

Часть Севастополя осталась без света из-за отключения подстанции

Газета.Ruиещё 1

Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции «Севастополь», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство города.

Часть Севастополя осталась без света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в центре Севастополя встали троллейбусы, отключились некоторые светофоры.

В причинах отключения на подстанции разбираются службы, идет постепенное подключение потребителей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались столицы Бишкек и Ташкент, а также крупнейший казахстанский город Алматы и второй по величине город Киргизии Ош.

Как сообщили в узбекском Минэнерго, блэкаут произошел из-за крупной аварии в электросетях Казахстана. Три страны подключены к единой электросети Средней Азии.

Ташкентская ТЭС и Сырдарьинская ТЭС были автоматически отключены. Также авария привела к остановке Талимарджанской и Туракурганской ТЭС. Без света остались жители Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областей Узбекистана. Власти готовятся запустить каждую электростанцию в отдельности.

Происшествия,Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители