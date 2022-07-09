Часть Севастополя осталась без света

Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции «Севастополь», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство города.
Отмечается, что в центре Севастополя встали троллейбусы, отключились некоторые светофоры.
В причинах отключения на подстанции разбираются службы, идет постепенное подключение потребителей.
Ранее сообщалось, что в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались столицы Бишкек и Ташкент, а также крупнейший казахстанский город Алматы и второй по величине город Киргизии Ош.
Как сообщили в узбекском Минэнерго, блэкаут произошел из-за крупной аварии в электросетях Казахстана. Три страны подключены к единой электросети Средней Азии.
Ташкентская ТЭС и Сырдарьинская ТЭС были автоматически отключены. Также авария привела к остановке Талимарджанской и Туракурганской ТЭС. Без света остались жители Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областей Узбекистана. Власти готовятся запустить каждую электростанцию в отдельности.