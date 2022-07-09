Часть Севастополя осталась без света

Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции «Севастополь», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство города.

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Отмечается, что в центре Севастополя встали троллейбусы, отключились некоторые светофоры.

В причинах отключения на подстанции разбираются службы, идет постепенное подключение потребителей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались столицы Бишкек и Ташкент, а также крупнейший казахстанский город Алматы и второй по величине город Киргизии Ош.

Как сообщили в узбекском Минэнерго, блэкаут произошел из-за крупной аварии в электросетях Казахстана. Три страны подключены к единой электросети Средней Азии.