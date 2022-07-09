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1 час назад

Анаконда выпрыгнула из воды и укусила рыбака. Видео

Денис Фьючин

В бразильском штате Гояс анаконда притаилась под водой, выпрыгнула и укусила рыбака на глазах у пассажиров яхты. Произошедшее попало на видео.

Сообщается, что гид рыболовных туров Джоао Северино возглавлял группу туристов во время рыбалки на яхте на реке Арагуая. Мужчина заметил анаконду, которая свернулась кольцом под водой. Он захотел снять рептилию на видео, чтобы показать ее пассажирам яхты.

На видео видно, как анаконда свернулась в кольцо между бревнами. Когда гид фокусирует камеру на рептилии, она выпрыгивает из воды, чем пугает всех находящихся на борту яхты. Змея кусает гида, но не прокусывает его кожу.

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