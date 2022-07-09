Анаконда выпрыгнула из воды и укусила рыбака. Видео

В бразильском штате Гояс анаконда притаилась под водой, выпрыгнула и укусила рыбака на глазах у пассажиров яхты. Произошедшее попало на видео.

Сообщается, что гид рыболовных туров Джоао Северино возглавлял группу туристов во время рыбалки на яхте на реке Арагуая. Мужчина заметил анаконду, которая свернулась кольцом под водой. Он захотел снять рептилию на видео, чтобы показать ее пассажирам яхты.