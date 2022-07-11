«Замоскворецким межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). По данным следствия, утром 11 июля 2022 года в помещении финансовой коммерческой организации, расположенной по ул. Кожевническая, обнаружено тело сотрудницы 1971 года рождения с огнестрельными ранениями», - рассказала Иванова.