Военный эксперт назвал цель ВСУ при обстреле Белгорода

«Система ПВО работала в усиленном режиме, просто противник нанес не одиночный удар, это была попытка массированного удара…Так что наши пэвэошники сработали хорошо. Они сбили и перехватили несколько баллистических ракет. На мой личный взгляд, целью вэсэушников во время налета на Белгород был именно аэродром», — пояснил Алехин.