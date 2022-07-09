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31 минуту назад

Мигранты устроили массовую драку на московском рынке

Майк Габриелян

На Москворецком рынке в Москве произошла массовая драка. Видео конфликта появилось в соцсетях. На кадрах в драке участвуют две группы мужчин, при этом несколько человек в форме охранников.

Портал Smotrim.ru сообщает, что массовую драку устроили мигранты.

Появилось видео массовой драки в Таганском районе Москвы

Группа мужчин набросилась с кулаками на охранников и их знакомых, которые оказались в меньшинстве. Их «быстро окружили, после чего избили».

Свидетелями стычки стало множество посетителей рынка. Полиция пока не комментировала инцидент.

Накануне также сообщалось о массовой драке в Москве, в потасовке участвовало более 20 человек. Один из участников побоища несколько раз выстрелил из пистолета.

Происшествия,Видео,
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