На Москворецком рынке в Москве произошла массовая драка. Видео конфликта появилось в соцсетях. На кадрах в драке участвуют две группы мужчин, при этом несколько человек в форме охранников.

Портал Smotrim.ru сообщает, что массовую драку устроили мигранты.

Группа мужчин набросилась с кулаками на охранников и их знакомых, которые оказались в меньшинстве. Их «быстро окружили, после чего избили».

Свидетелями стычки стало множество посетителей рынка. Полиция пока не комментировала инцидент.