На Москворецком рынке в Москве произошла массовая драка. Видео конфликта появилось в соцсетях. На кадрах в драке участвуют две группы мужчин, при этом несколько человек в форме охранников.
Портал Smotrim.ru сообщает, что массовую драку устроили мигранты.
Группа мужчин набросилась с кулаками на охранников и их знакомых, которые оказались в меньшинстве. Их «быстро окружили, после чего избили».
Свидетелями стычки стало множество посетителей рынка. Полиция пока не комментировала инцидент.
Накануне также сообщалось о массовой драке в Москве, в потасовке участвовало более 20 человек. Один из участников побоища несколько раз выстрелил из пистолета.