В Подмосковье совершил жесткую посадку частный вертолет

В Московской области разбился частный вертолет. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: ТК 112 ТК 112

На борту находилось три человека: пилот, пассажирка и ее ребенок. Пострадала женщина — она получила травму головы.

Известно, что вертолет упал в Люберецком районе. Свидетели видели, как воздушная машина зацепилась за провода, задымилась и исчезла за деревьями.