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9 минут назад

В Подмосковье совершил жесткую посадку частный вертолет

Майк Габриелян

В Московской области разбился частный вертолет. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

В Подмосковье совершил жесткую посадку частный вертолет
Фото: ТК 112ТК 112

На борту находилось три человека: пилот, пассажирка и ее ребенок. Пострадала женщина — она получила травму головы.

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Известно, что вертолет упал в Люберецком районе. Свидетели видели, как воздушная машина зацепилась за провода, задымилась и исчезла за деревьями.

В конце июня вертолет Ми-8 разбился в Якутии. Пострадали 17 человек, все они были доставлены в республиканскую больницу № 2 в Якутске. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней и тяжелой степени тяжести.

Происшествия,Росгвардия,
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