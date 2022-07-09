В Подмосковье совершил жесткую посадку частный вертолет

В Московской области разбился частный вертолет. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.
На борту находилось три человека: пилот, пассажирка и ее ребенок. Пострадала женщина — она получила травму головы.
Известно, что вертолет упал в Люберецком районе. Свидетели видели, как воздушная машина зацепилась за провода, задымилась и исчезла за деревьями.
В конце июня вертолет Ми-8 разбился в Якутии. Пострадали 17 человек, все они были доставлены в республиканскую больницу № 2 в Якутске. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней и тяжелой степени тяжести.