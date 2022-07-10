Особый противопожарный режим ввели в 56 регионах РФ

В министерстве отметили, что из-за сложной обстановки подразделения МЧС и вертолет Ми-8 с водосливным устройством направили в Аяно-Майский район Хабаровского края .

Спасатели на мотоциклах и квадроциклах регулярно патрулируют расположенные возле лесов оздоровительные лагеря и населенные пункты в Курской области.

"Техника МЧС укомплектована оборудованием для принятия первичных мер по тушению до приезда основных пожарно-спасательных сил", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о снижении числа случаев возгораний сухой травы в столице. Всего с весны зарегистрировано 27 таких фактов, более половины приходится на территорию ТиНАО. Бирюков подчеркнул, что именно в Троицком и Новомосковском округах число инцидентов с горящей травой стало ниже на 90%.