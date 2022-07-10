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59 минут назад

Особый противопожарный режим ввели в 56 регионах РФ

Москва24иещё 3

Особый противопожарный режим ввели в 56 регионах России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Особый противопожарный режим ввели в 56 регионах РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкинапортал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В министерстве отметили, что из-за сложной обстановки подразделения МЧС и вертолет Ми-8 с водосливным устройством направили в Аяно-Майский район Хабаровского края.

Спасатели на мотоциклах и квадроциклах регулярно патрулируют расположенные возле лесов оздоровительные лагеря и населенные пункты в Курской области.

"Техника МЧС укомплектована оборудованием для принятия первичных мер по тушению до приезда основных пожарно-спасательных сил", – говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о снижении числа случаев возгораний сухой травы в столице. Всего с весны зарегистрировано 27 таких фактов, более половины приходится на территорию ТиНАО. Бирюков подчеркнул, что именно в Троицком и Новомосковском округах число инцидентов с горящей травой стало ниже на 90%.

Происшествия,Пожар в Новомосковске,Петр Бирюков,МЧС России,
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