Опубликовано новое видео с моментом покушения на Синдзо Абэ

Японские средства массовой информации опубликовали новое видео с моментом выстрелов в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

Бывшего премьер-министра Японии убили в пятницу утром, 8 июля, из самодельного оружия во время выступления. Ему было 67 лет.

Нападавшим оказался 41-летний японец Тэцуя Ямагами, служивший в японских ВМС. Задержанный заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования матери и супруге Абэ.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ, Тэцуя Ямагами, признался полицейским в ходе допроса, что он не выступал против политических взглядов политика.