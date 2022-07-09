В Шанхае мужчина напал с ножом на посетителей больницы

Полиция в Шанхае задержала мужчину, который в одной из больниц города набросился с ножом на окружающих, ранив нескольких человек, сообщает местный информационный ресурс «Пэнпай».

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Инцидент произошел в первой половине дня в больнице в городском районе Хуанпу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по нападавшему, который был ранен и задержан, передает ТАСС.

Четверо пострадавших находятся в больнице. По данным портала, полученные ими ранения не представляют опасности для жизни.