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1 час назад

В Шанхае произошло нападение с ножом на людей в больнице

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Полиция в Шанхае задержала мужчину, который в одной из больниц города набросился с ножом на окружающих, ранив нескольких человек, сообщает местный информационный ресурс «Пэнпай».

В Шанхае мужчина напал с ножом на посетителей больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в первой половине дня в больнице в городском районе Хуанпу. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по нападавшему, который был ранен и задержан, передает ТАСС.

Четверо пострадавших находятся в больнице. По данным портала, полученные ими ранения не представляют опасности для жизни.

Это уже второй подобный случай в Шанхае за неделю. 4 июля в районе Цзинъань 59-летний мужчина набросился на людей с ножом из-за конфликта с бывшим работодателем. Несколько человек получили ранения.

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