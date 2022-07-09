В Курской области продлили «желтый» уровень террористической угрозы

«Желтый» уровень террористической опасности продлен на территории Курской области, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление губернатора региона Романа Старовойта.

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Он будет действовать еще две недели.

«Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля», — заявил глава региона.

«Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — сообщил Старовойт.

Ранее губернатор заявил, что более 20 минометных снарядов прилетело утром 5 июля со стороны Украины на территорию приграничного Глушковского района. По его словам, украинская сторона целенаправленно била по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи.