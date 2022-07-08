Полиция расследует обстоятельства драки у метро "Пролетарская" в Москве

Сотрудники полиции разбираются в инциденте с дракой в районе станции метро "Пролетарская" в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Полицейскими предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. В настоящее время на месте работает следственно оперативная группа", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полиции уточнили, что сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее в ряде телеграм-каналов было опубликовано видео с потасовкой, в которой приняли участие не менее 10 человек. Инцидент произошел в 3-м Крутицком переулке.

Обстоятельства драки устанавливаются.