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16 минут назад

Брянский губернатор заявил о сбитом украинском беспилотнике

Lenta.ru

В Карачевском районе Брянской области удалось сбить беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

В Брянской области сбит украинский беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он пояснил, что сейчас на месте работают военные и представители спецслужб. В результате произошедшего никто не пострадал, отметил Богомаз.

«В воздушное пространство нашего региона дважды зашли украинские беспилотники. Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал брянский губернатор.

Богомаз заверил, что среди мирного населения нет пострадавших. По его словам, на АЗС зафиксировали повреждения кровли.

Накануне военный корреспондент и обозреватель Юрий Котенок сообщал, что село в Брянской области подверглось атаке ВСУ с дрона.

Известно, что село Новые Юрковичи граничит с Украиной — в нем расположен одноименный международный автомобильный пропускной пункт.

Ранее населенный пункт уже подвергался ударам со стороны ВСУ. В момент предыдущей атаки на КПП в Новых Юрковичах находилось свыше 30 следовавших в Россию украинских беженцев, которые позже были эвакуированы.

Происшествия,Юрий Котенок,Александр Богомаз,
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