В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
12 минут назад

Генерал-майор ФСБ назвал ошибки охранников убитого Синдзо Абэ

Илья Родин

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец» об основных ошибках охранников бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Генерал-майор ФСБ назвал ошибки охранников убитого Абэ
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что убийство видного японского политика произошло в воскресенье утром, 8 июля.

По мнению Александра Михайлова, нападение на Синдзо Абэ не могло быть совершено по заказу, так как в таком случае «вооружение стрелка было бы совершенно иным».

Он отметил, что без данных о квалификации охранников сложно судить о том, почему они не смогли вовремя распознать и обезвредить террориста. При этом он подчеркнул, что стрелок, скорее всего, «являлся психопатом».

Убийца Синдзо Абэ перепутал экс-премьера с главой секты

По данным Михайлова, бодигардам, даже очень хорошо подготовленным, тяжело защищать своих подопечных от неуравновешенных психически личностей, так как их действия сложно предугадать заранее.

Эксперт подчеркнул, что, тем не менее, охранникам следовало « головой вертеть вокруг себя на 360 градусов, а не стоять на месте без дела». Кроме того, они должны были оценивать расстояние, на которое к политику приближались люди.

Если бы они своевременно распознали угрозу, считает генерал-майор ФСБ, трагедию удалось бы предотвратить.

Происшествия,Александр Михайлов,Синдзо Абэ,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители