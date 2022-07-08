Генерал-майор ФСБ назвал ошибки охранников убитого Абэ

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что убийство видного японского политика произошло в воскресенье утром, 8 июля.

По мнению Александра Михайлова, нападение на Синдзо Абэ не могло быть совершено по заказу, так как в таком случае «вооружение стрелка было бы совершенно иным».

Он отметил, что без данных о квалификации охранников сложно судить о том, почему они не смогли вовремя распознать и обезвредить террориста. При этом он подчеркнул, что стрелок, скорее всего, «являлся психопатом».

По данным Михайлова, бодигардам, даже очень хорошо подготовленным, тяжело защищать своих подопечных от неуравновешенных психически личностей, так как их действия сложно предугадать заранее.

Эксперт подчеркнул, что, тем не менее, охранникам следовало « головой вертеть вокруг себя на 360 градусов, а не стоять на месте без дела». Кроме того, они должны были оценивать расстояние, на которое к политику приближались люди.