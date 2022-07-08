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44 минуты назад

Экс-майора полиции Кашинцева объявили в розыск

ТАСС

Бывший майор полиции Олег Кашинцев, в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

Бывший майор полиции Кашинцев объявлен в розыск
Фото: youtubeyoutube

"Кашинцев Олег Вячеславович, 08 февраля 1981 года рождения, место рождения Грузия, город Рустави, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе, без уточнения номера статьи.

При этом глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщал журналистам, что Кашинцев проходит по уголовному делу по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК. По его данным, в декабре прошлого года разыскиваемый в форме сотрудника полиции вышел на пикет на Красной площади Москвы с плакатом в поддержку блогера Алексея Навального.

Кашинцев в полиции города Рыбинска Ярославской области проработал 18 лет, из них 14 - в уголовном розыске. Уволился в 2019 году на фоне протестов в Москве. В настоящее время Кашинцев находится за пределами России.

Происшествия,Павел Чиков,Алексей Навальный,МВД России,
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