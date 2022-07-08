Бывший майор полиции Кашинцев объявлен в розыск

Бывший майор полиции Олег Кашинцев, в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

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"Кашинцев Олег Вячеславович, 08 февраля 1981 года рождения, место рождения Грузия, город Рустави, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе, без уточнения номера статьи.

При этом глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщал журналистам, что Кашинцев проходит по уголовному делу по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК. По его данным, в декабре прошлого года разыскиваемый в форме сотрудника полиции вышел на пикет на Красной площади Москвы с плакатом в поддержку блогера Алексея Навального.