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17 минут назад

Военкор сообщил о новой атаке ВСУ российской территории с дрона

Lenta.ru

Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент и обозреватель Юрий Котенок.

Военкор сообщил о новой атаке российской территории с дрона ВСУ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По сообщению журналиста, беспилотник сбросил взрывное устройство на автозаправку, расположенную рядом с жилыми домами. Котенок уточнил, что жертв в результате атаки нет.

Село Новые Юрковичи граничит с Украиной — в нем расположен одноименный международный автомобильный пропускной пункт.

Ранее населенный пункт уже попадал под удары ВСУ. В момент предыдущей атаки на КПП в Новых Юрковичах находилось свыше 30 следовавших в Россию украинских беженцев, которые позже были эвакуированы.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Происшествия,Юрий Котенок,Владимир Путин,
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