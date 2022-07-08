Военкор сообщил о новой атаке российской территории с дрона ВСУ

Село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дрона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент и обозреватель Юрий Котенок.

По сообщению журналиста, беспилотник сбросил взрывное устройство на автозаправку, расположенную рядом с жилыми домами. Котенок уточнил, что жертв в результате атаки нет.

Село Новые Юрковичи граничит с Украиной — в нем расположен одноименный международный автомобильный пропускной пункт.

Ранее населенный пункт уже попадал под удары ВСУ. В момент предыдущей атаки на КПП в Новых Юрковичах находилось свыше 30 следовавших в Россию украинских беженцев, которые позже были эвакуированы.