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27 минут назад

В Москве произошла массовая драка со стрельбой

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Драка со стрельбой, в которой участвовали более 20 человек, произошла на юго-востоке Москвы. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В Москве произошла массовая драка со стрельбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЧП произошло в 3-м Крутицком переулке. Один из участников в ходе потасовки несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия «предположительно, пистолета», рассказал собеседник агентства.

В столичном главке МВД уточнили ТАСС, что информация о конфликте поступила в полицию около 15:00 мск. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия. По данным МВД, предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку.

«В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, сообщений из медицинских учреждений о пострадавших не поступало», — отметили в главке.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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