Появилось видео массовой драки в Таганском районе Москвы

Массовая драка произошла в Таганском районе столицы. По информации Telegram-канала «Москва сейчас», в чьем распоряжении оказалась присланная очевидцами запись, инцидент случился в районе станции метро «Пролетарская».

Судя по кадрам, в конфликте приняли участие более десяти человек.

«Подписчики сообщают, что в 3-м Крутицком переулке группа кавказцев что-то не поделила», – уточняет источник.

Что стало поводом для массовой потасовки, не сообщается. Подробности происшествия сейчас выясняются.