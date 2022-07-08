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1 час назад

Появилось видео массовой драки в Таганском районе Москвы

Денис Фьючин

Массовая драка произошла в Таганском районе столицы. По информации Telegram-канала «Москва сейчас», в чьем распоряжении оказалась присланная очевидцами запись, инцидент случился в районе станции метро «Пролетарская».

Судя по кадрам, в конфликте приняли участие более десяти человек.

«Подписчики сообщают, что в 3-м Крутицком переулке группа кавказцев что-то не поделила», – уточняет источник.

Что стало поводом для массовой потасовки, не сообщается. Подробности происшествия сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что на улице в Краснодаре мужчина открыл стрельбу.

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