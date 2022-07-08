«Цель №1». Кто ищет способы уничтожения Крымского моста

Взорвать Крымский мост планировали двое немецких солдат. Как сообщают СМИ ФРГ, военнослужащие бундесвера хотели помешать снабжению российской армии. В составе преступной группы из 12 человек они воровали оружие и снаряжение на военных базах федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, в том числе – пытались украсть водолазное оборудование. Западные СМИ регулярно обсуждают возможные варианты удара ВСУ по Крымскому мосту, — к примеру, насколько пригодятся для этого ракеты Harpoon.

Двое солдат бундесвера намеревались с помощью украденного оружия и водолазного снаряжения взорвать Крымский мост. Об этом сообщает газета Stern.

Расследование дела ведет прокуратура Киля. По данным следствия, военнослужащие немецкой армии обсуждали по телефону преступные замыслы – минирование и взрыв моста через Керченский пролив.

Сделать это они собирались, чтобы нарушить снабжение российской армии в ходе спецоперации на Украине.

За обоими солдатами долгое время велась слежка, говорится в сообщении агентства DPA. Злоумышленники в составе группы из двенадцати человек устроили по меньшей мере пять краж вооружения и оборудования с военных объектов в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В момент преступлений как минимум четверо преступников были кадровыми военными бундесвера.

Арестованы двое из них были в конце мая. Перед этим злоумышленники попытались пробраться на базу военных водолазов в Эккернферде. После этого с похищенным оборудованием они хотели отправиться на Украину.

В ходе обыска у задержанных обнаружили боеприпасы, оружие и взрывчатку, часть украденного они хотели продать, а остальное использовать при взрыве Крымского моста.

Цель №1

15 июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является целью номер один для украинских военных. «Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения», — сказал Марченко.

Украинский военный также добавил, что ВСУ должны отрезать этот «путь подтягивания резервов».

В конце апреля секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что если бы украинская армия могла, она бы уже нанесла удар по Крымскому мосту. «Если бы у нас была способность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», — пообещал Данилов.

Позже советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович уточнил, что Крымский мост находится под хорошей защитой и Украина пока не может напасть на него.

«Из средств, которые могли бы у нас достать [до моста]: либо авиация — она не пройдет, либо «Точки-У» (тактический ракетный комплекс) — они не долетят, потому что дистанция не позволяет туда долететь. <...> То есть Крымскому мосту, к сожалению, в ближайшее время ничего не угрожает», — признал Арестович.

Тысячи фунтов взрывчатки

Обозреватель американского Forbes Дэвид Акс в своем материале от 6 июля пишет, что у ВСУ нет средств для нанесения надежного удара по Крымскому мосту.

По словам журналиста, переправа через Керченский пролив — «законная цель» Украины, поскольку «российские военные прибывают на Украину именно через Крым».

«Чтобы повредить пролеты, не говоря уже о том, чтобы их сбросить, потребуются тысячи фунтов взрывчатки. Это больше огневой мощи, чем могут дать ударные вертолеты Ми-24, истребители Су-27 или дроны Bayraktar TB-2», – пишет Акс.

По его словам, взорвать мост можно либо с помощью ракет большой дальности, которых у ВСУ сейчас нет (но их в теории может передать Киеву Вашингтон), либо можно нанести удар, подобравшись как можно ближе к цели. Однако ВС РФ надежно прикрывают мост.

Акс отметил, что если украинская армия вернет Мелитополь или Херсон, то у нее может появиться шанс ударить по Крымскому мосту. Впрочем, британские ракеты Harpoon, которые может применить ВСУ при атаке на мост, рассчитаны на поражение кораблей — а мост гораздо прочнее любого судна.

При этом схожую идею выдвинул бывший командующий НАТО генерал Филип Бридлав — газете The Times он заявил, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту «Гарпунами».

«Теперь, когда Запад предоставил Украине ракеты Harpoon, я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что Украина может атаковать мост.