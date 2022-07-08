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41 минуту назад

В Москве столкнулись шесть автомобилей, включая самосвал и такси

Газета.Ruиещё 2

На шоссе Энтузиастов в Москве произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

В Москве столкнулись шесть автомобилей
Фото: Газета.руГазета.ру

Инцидент произошел в районе пересечения шоссе Энтузиастов с Электродным проездом. Среди участников столкновения - большегрузный самосвал Scania, грузовой фургон, автомобиль такси и три легковых машины.

Один из столкнувшихся автомобилей после ДТП вылетел на трамвайные пути, что привело к остановке движения по маршрутам 36,37 и 43.

Для проезда в сторону центра осталась свободной одна полоса из четырех. К 15 часам движение трамваев было восстановлено.

Ранее стало известно, что причиной массовой аварии на МКАД стало отвалившееся колесо автомобиля ВАЗ-2114.

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