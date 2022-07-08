В Москве столкнулись шесть автомобилей

На шоссе Энтузиастов в Москве произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

Фото: Газета.ру Газета.ру

Инцидент произошел в районе пересечения шоссе Энтузиастов с Электродным проездом. Среди участников столкновения - большегрузный самосвал Scania, грузовой фургон, автомобиль такси и три легковых машины.

Один из столкнувшихся автомобилей после ДТП вылетел на трамвайные пути, что привело к остановке движения по маршрутам 36,37 и 43.

Для проезда в сторону центра осталась свободной одна полоса из четырех. К 15 часам движение трамваев было восстановлено.