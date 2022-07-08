Кроме задержания заместителя ректора высшего учебного заведения в ролике показано помещение, где была обустроена нарколаборатория. Она была скрыта под полом со специальным подъемником.

Керефова подозревают в администрировании онлайн-магазинов, продававших наркотические средства в даркнете. Как уточняет ТАСС со ссылкой на ФСБ России, подозреваемый занимался закупкой наркотиков и администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по их продаже со своего служебного компьютера.