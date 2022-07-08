ФСБ обнародовала кадры задержания проректора Российской таможенной академии Залима Керефова по обвинению в сбыте наркотических средств. Видео оперативных мероприятий публикуется в российских Telegram-каналах.
Кроме задержания заместителя ректора высшего учебного заведения в ролике показано помещение, где была обустроена нарколаборатория. Она была скрыта под полом со специальным подъемником.
Керефова подозревают в администрировании онлайн-магазинов, продававших наркотические средства в даркнете. Как уточняет ТАСС со ссылкой на ФСБ России, подозреваемый занимался закупкой наркотиков и администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по их продаже со своего служебного компьютера.
Накануне работника Российской таможенной академии отправили стражу по решению суда.