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1 час назад

Опубликовано видео задержания проректора Российской таможенной академии

Денис Фьючин

ФСБ обнародовала кадры задержания проректора Российской таможенной академии Залима Керефова по обвинению в сбыте наркотических средств. Видео оперативных мероприятий публикуется в российских Telegram-каналах.

Кроме задержания заместителя ректора высшего учебного заведения в ролике показано помещение, где была обустроена нарколаборатория. Она была скрыта под полом со специальным подъемником.

Керефова подозревают в администрировании онлайн-магазинов, продававших наркотические средства в даркнете. Как уточняет ТАСС со ссылкой на ФСБ России, подозреваемый занимался закупкой наркотиков и администрировал сеть из пяти интернет-магазинов по их продаже со своего служебного компьютера.

Накануне работника Российской таможенной академии отправили стражу по решению суда.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,
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