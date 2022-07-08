На Ямале мужчина пытался спуститься с восьмого этажа по связанным простыням. Как уточняет Telegram-канал MASH, в чьем распоряжении оказались снятые очевидцами кадры с места событий, жителя многоэтажного дома заперла в квартире его супруга. Однако тот захотел покинуть жилище и бросил из окна самодельный «канат».