Мошенники выманили у москвички 2 млн рублей, представившись турецким актером

Мошенники выманили у библиотекарши из Москвы 2 миллиона рублей от лица турецкого сериального актера Керема Бурсина. Как сообщает «МК», женщина была поклонницей артиста, и когда ей написали с другого аккаунта от лица мужчины, она сразу поверила.

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Через некоторое время после начала общения «актер» попросил у своей собеседницы помочь ей в оплате пересылки контейнера с вещами из Стамбула в Москву. В качестве компенсации он предложил библиотекарше забрать из него любую вещь.