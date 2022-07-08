В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу на улице. По данным Telegram-канал «Типичный Краснодар – Телетайп», в чьем распоряжении оказалось снятое очевидцами видео, инцидент произошел у ЖК «Седьмой континент» на Совхозной улице.
На кадрах видно, как мужчина во дворе жилого дома ходит с оружием в руках. По сведением источника, он стрелял в воздух.
Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.
Ранее сообщалось о стрельбе из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке. Местный житель открыл огонь из автомата. Как установили правоохранители, оружие было охолощенным.