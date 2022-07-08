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21 минуту назад

Открывшего на улице стрельбу мужчину в Краснодаре сняли на видео

Денис Фьючин

В Краснодаре неизвестный открыл стрельбу на улице. По данным Telegram-канал «Типичный Краснодар – Телетайп», в чьем распоряжении оказалось снятое очевидцами видео, инцидент произошел у ЖК «Седьмой континент» на Совхозной улице.

На кадрах видно, как мужчина во дворе жилого дома ходит с оружием в руках. По сведением источника, он стрелял в воздух.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось о стрельбе из окна жилого дома в подмосковной Апрелевке. Местный житель открыл огонь из автомата. Как установили правоохранители, оружие было охолощенным.

Происшествия,Видео,
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