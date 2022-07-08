В Казани задержаны четверо мошенников, подозреваемых в хищении денег у матери погибшего на Украине военнослужащего. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет РИА Новости.

В мае этого года с женщиной связались неизвестные, представившись сотрудниками Банка России. Ей сообщили, что произошла утечка данных и предложили застраховать ее счета. В последующие несколько дней она под контролем мошенников снимала деньги и переводила на названные ей счета. Всего злоумышленникам было переведено более 12,7 млн рублей, в том числе средства, выплаченные семье за погибшего на Украине военного.

Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Полицейские задержали в городе Казани четырех местных жителей в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения», — рассказала Волк.

По ее словам, в одной из арендованных квартир преступники организовали настоящий штаб. Из него они координировали операции по обналичиванию и переводу денег. При обыске было обнаружено и изъято 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт.