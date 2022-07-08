Приезжий из одной из стран ближнего зарубежья устроил дебош на станции «Баррикадная» столичного метрополитена. Мужчина поссорился со своей знакомой и стал кидаться рюкзаком в уходящий поезд. Вандал также разбил зеркало заднего обзора, находящегося на платформе. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.