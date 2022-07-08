Приезжий из одной из стран ближнего зарубежья устроил дебош на станции «Баррикадная» столичного метрополитена. Мужчина поссорился со своей знакомой и стал кидаться рюкзаком в уходящий поезд. Вандал также разбил зеркало заднего обзора, находящегося на платформе. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
19-летний хулиган был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на месте происшествия. Он находился в состоянии опьянения.
«Отделом дознания УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ “Вандализм”. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», – уточнили в ведомстве.