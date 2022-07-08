В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
2 часа назад

Школьнице грозит тюремный срок за проверку реакции людей на муляж взрывного устройства

Газета.Ru

В Красноярске 14-летняя школьница решила проверить реакцию посетителей торгового центра на муляж взрывного устройства, поэтому оставила коробку с проводами и таймером в людном месте, сообщается в Telegram-канале «Борус».

Школьнице грозит тюремный срок за муляж взрывного устройства
Фото: ТАССТАСС

После сообщения о нахождении подозрительного предмета всех посетителей эвакуировали, а на место прибыли саперы, которые осмотрели ТЦ. Они нашли коробку и вынесли ее на улицу в специальном ящике для переноски взрывоопасных веществ. Других подозрительных вещей внутри здания обнаружено не было.

Действия школьницы записаны на камеры, поэтому ее личность удалось быстро установить. Она рассказала, что ей хотелось проверить реакцию посетителей и администрации торгового центра на муляж взрывного устройства.

Так как девочке уже исполнилось 14 лет, против нее можно возбудить уголовное дело о ложном минировании. Если это произойдет, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители