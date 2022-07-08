Школьнице грозит тюремный срок за муляж взрывного устройства

В Красноярске 14-летняя школьница решила проверить реакцию посетителей торгового центра на муляж взрывного устройства, поэтому оставила коробку с проводами и таймером в людном месте, сообщается в Telegram-канале «Борус».

Фото: ТАСС ТАСС

После сообщения о нахождении подозрительного предмета всех посетителей эвакуировали, а на место прибыли саперы, которые осмотрели ТЦ. Они нашли коробку и вынесли ее на улицу в специальном ящике для переноски взрывоопасных веществ. Других подозрительных вещей внутри здания обнаружено не было.

Действия школьницы записаны на камеры, поэтому ее личность удалось быстро установить. Она рассказала, что ей хотелось проверить реакцию посетителей и администрации торгового центра на муляж взрывного устройства.