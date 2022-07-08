Обокравших мать погибшего на Украине военнослужащего РФ задержали

В Казани задержали четырёх телефонных мошенников, которые подозреваются в хищении денег, в том числе пособий у матери погибшего во время спецоперации на Украине российского военнослужащего.

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По её словам, неизвестные злоумышленники позвонили женщине в мае этого года, представившись сотрудниками Банка России. В ходе афёры пострадавшая несколько дней подряд под контролем мошенников снимала деньги и переводила им финансовые средства.

Всего ущерб от действий мошенников превысил 12,7 млн рублей. В эту сумму вошли выплаты членам семей погибших военных, личные сбережения потерпевшей, а также деньги, взятые в кредит.

Через какое-то время женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

В итоге, по словам Волк, сотрудники полиции задержали в Казани четырёх человек в возрасте от 20 до 22 лет. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения.