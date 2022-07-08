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28 минут назад

Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срок

Lenta.ruиещё 6

Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, получил еще один срок за нарушение гражданских прав жертвы. Об этом сообщает NBC.

Убивший Флойда бывший полицейский получил еще один срок
Фото: ReutersReuters

Экс-полицейский уже отбывает тюремный срок в размере 22,5 года, после того как в апреле прошлого года власти штата Миннесота признали его виновным в убийстве второй и третьей степени.

Сейчас судья приговорил бывшего полицейского к 252 месяцам лишения свободы, причем вычел из них семь месяцев, которые Шовин уже отбыл. Оба приговора будут исполняться одновременно.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Задержанный жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Происшествия,Убийство ,Дерек Шовин,Джордж Флойд,
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