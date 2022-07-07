В Калужской области упавшее дерево насмерть придавило подростка

В Калужской области в результате обрушения дерева погиб 15-летний подросток. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета по региону.

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Инцидент произошел 7 июля 2022 года в деревне Дешовки Козельского района. Трое подростков решили прогуляться во время сильного ветра. Когда мальчики подошли к аллее, в которой находился их шалаш, одно дерево начало падать. Один из подростков не успел отбежать, и дерево упало прямо на него.

В настоящий момент СК начал доследственную проверку случившегося, по результатам которой дадут оценку работе ответственных за безопасность на аллее.