Последствия урагана в Москве попали на видео

Последствия урагана в столице попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Как сообщают администраторы канала, на кадрах запечатлены поваленные деревья и затопленные дороги во дворах у метро «Тульская» на юге города.

Кроме того, появилось сообщение об остановке движения поездов на Замоскворецкой линии метро. «Нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Telegram-канал «Осторожно, новости» публикует видеозапись того, как ураганный ветер проносит предмет, похожий на кусок кровли с антеннами, на уровне крыш высотки на Автозаводской.

Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, предупреждает московский Дептранс.

Накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением вечером в Москве местами ожидается сильный ливень (20 миллиметров и более за час и менее), гроза, град, шквал до 23 метров в секунду, сообщает МЧС.