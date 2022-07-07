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27 минут назад

Последствия урагана в Москве попали на видео

Мослента

Последствия урагана в столице попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Как сообщают администраторы канала, на кадрах запечатлены поваленные деревья и затопленные дороги во дворах у метро «Тульская» на юге города.

Кроме того, появилось сообщение об остановке движения поездов на Замоскворецкой линии метро. «Нет движения поездов от станции «Автозаводская» до станции «Орехово» из-за деревьев, наклонившихся на пути открытого участка. В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом», — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Telegram-канал «Осторожно, новости» публикует видеозапись того, как ураганный ветер проносит предмет, похожий на кусок кровли с антеннами, на уровне крыш высотки на Автозаводской.

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Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, предупреждает московский Дептранс.

Накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением вечером в Москве местами ожидается сильный ливень (20 миллиметров и более за час и менее), гроза, град, шквал до 23 метров в секунду, сообщает МЧС.

Недавно град обрушился на Подмосковье и попал на видео. «В Подмосковье начался ураган, идет сильный град. Вот такая погода сейчас в Солнечногорске», — говорится в комментарии под роликом.

Происшествия,Видео,Росгидромет,
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