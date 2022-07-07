В Москве 21-летний сын миллионера забыл на банкомате 695 тыс. рублей

Молодой человек зашел в московский банк на Никитском бульваре, чтобы положить 940 тыс. рублей, которые у него были при себе, на карту. С 245 тыс. он сделал то, что хотел, а остальные деньги положил в карман брюк и вышел из здания. Через какое-то время Тимур вспомнил, что карту из банкомата он так и не забрал, поэтому вернулся обратно. Чтобы проверить, не забыл ли он ничего на этот раз, молодой человек положил наличные купюры на банкомат и там их оставил.