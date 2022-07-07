В Москве 21-летний сын миллионера забыл на банкомате 695 тыс. рублей

21-летниий Тимур Атауллаханов, сын осужденного бизнесмена Рустама Атауллаханова, забыл на банкомате 695 тыс. рублей. Когда он вернулся за наличными, их там уже не было, сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
Молодой человек зашел в московский банк на Никитском бульваре, чтобы положить 940 тыс. рублей, которые у него были при себе, на карту. С 245 тыс. он сделал то, что хотел, а остальные деньги положил в карман брюк и вышел из здания. Через какое-то время Тимур вспомнил, что карту из банкомата он так и не забрал, поэтому вернулся обратно. Чтобы проверить, не забыл ли он ничего на этот раз, молодой человек положил наличные купюры на банкомат и там их оставил.
Тимур отправился в кафе, где понял, что 695 тыс. у него при себе нет. Когда он вернулся в банк, наличных там уже не было.
Молодой человек написал заявление в полицию.
Ранее в Италии вор пытался украсть еду из школьного автомата, но порезался и умер.