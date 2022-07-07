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12 минут назад

Сотрудник российского миграционного центра избил мигранта

Елена Прошина

Сотрудник миграционного центра в Воронеже избил трудового мигранта из Узбекистана, пока тот сдавал отпечатки пальцев. Видео жесткого обращения опубликовал Тelegram-канал Mash.

На кадрах видно, как во время сдачи мигрантом биометрии, работник сначала бьет его в грудную клетку локтем, а затем толкает. По словам очевидцев, это уже не первый случай, когда этот сотрудник открыто демонстрирует свое негативное отношение к посетителям. Очевидцы обратились в узбекскую диаспору в Москве и просят наказать обидчика.

«На видео видно, как гражданин из Узбекистана сталкивается с непонятной агрессией со стороны сотрудника. Мы как узбекская диаспора будем добиваться увольнения данного сотрудника. Нами подано заявление в органы прокуратуры, чтобы они провели расследование в отношении как данного должностного лица, так и его руководителя», - сказал глава совета московской диаспоры Бахром Исмаилов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Калужской области массово проверяет патенты трудовых мигрантов. В ходе проверки будут изучены обстоятельства получения соответствующих сертификатов, проверена их подлинность, дана правовая оценка как действиям иностранного гражданина, так и организации, выдавшей сертификат.

Происшествия,Видео,
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