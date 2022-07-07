Сотрудник российского миграционного центра избил мигранта

На кадрах видно, как во время сдачи мигрантом биометрии, работник сначала бьет его в грудную клетку локтем, а затем толкает. По словам очевидцев, это уже не первый случай, когда этот сотрудник открыто демонстрирует свое негативное отношение к посетителям. Очевидцы обратились в узбекскую диаспору в Москве и просят наказать обидчика.