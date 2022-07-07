Пожар произошел в ТЦ «Европарк» в Москве

Пожар произошел в торговом центре «Европарк» на Рублевском шоссе в Москве. Как сообщает радио «Говорит Москва», огонь вспыхнул на первом этаже здания.

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Как сообщает ТАСС, в 12:20 пожарные ликвидировали возгорание. Людей из здания успешно эвакуировали, пострадавших в происшествии нет. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, причина пожара выясняется.

Напомним, что вечером 3 июля пожар произошел на крыше одной из недостроенных башен Capital Towers в Москва-Сити. Представители застройщика Capital Group отмечали, что возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных. Причиной стало нарушение правил проведения огневых работ, из-за чего в небоскребе загорелись строительные леса на площади в один квадратный метр.