Барецкий высказался о разыскиваемом за убийство друге

«Сразу же скажу, что человек он отличный. Я ему готов помочь с адвокатом. Конкретно про убийство я вам не могу сказать, потому что я там рядом не находился. Если я буду что-то говорить, то буду просто придумывать. В данный момент я с ним нахожусь на связи. Не постоянно общаюсь, но звоню. Я могу свою посильную помощь оказать, только найдя ему адвоката. Виновен он или невиновен? Он говорит, что невиновен. Я ему верю», — сказал Барецкий.