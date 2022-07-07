Барецкий высказался о разыскиваемом за убийство друге

В Подмосковье полиция разыскивает блогера Вячеслава Полякова, который подозревается в убийстве 18-летней девушки. Друг подозреваемого блогер Стас Барецкий рассказал «Газете.Ru», что не верит в виновность Полякова и готов помочь ему найти адвоката.
«Сразу же скажу, что человек он отличный. Я ему готов помочь с адвокатом. Конкретно про убийство я вам не могу сказать, потому что я там рядом не находился. Если я буду что-то говорить, то буду просто придумывать. В данный момент я с ним нахожусь на связи. Не постоянно общаюсь, но звоню. Я могу свою посильную помощь оказать, только найдя ему адвоката. Виновен он или невиновен? Он говорит, что невиновен. Я ему верю», — сказал Барецкий.
Тело Софьи Красильниковой с 15 ножевыми ранениями обнаружила ее мать в квартире многоэтажки в Железнодорожном. По данным следствия, подозреваемый Вячеслав Поляков был сожителем девушки. Сейчас его местонахождение устанавливается.
Известно, что разыскиваемый находится в приятельских отношениях с музыкантом и предпринимателем Стасом Барецким и бойцом ММА Вячеславом Дациком.