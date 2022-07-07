Друга Барецкого разыскивают за жестокое убийство в Подмосковье

Друга шоумена Стаса Барецкого 42-летнего Вячеслава Полякова разыскивают за убийство 18-летней Софьи Красильниковой в подмосковном Железнодорожном. Как сообщает Telegram-канал «112», последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину утром 2 июля, когда он заходил в подъезд вместе с погибшей.

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Через 10 минут мужчина вышел из дома один. Спустя трое суток тело девушки обнаружила мать. Полиции пока не удалось задержать Полякова как главного подозреваемого в преступлении, его местонахождение остается неизвестным.