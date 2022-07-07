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8 минут назад

Друга Барецкого разыскивают за жестокое убийство девушки в Подмосковье

Елена Прошина

Друга шоумена Стаса Барецкого 42-летнего Вячеслава Полякова разыскивают за убийство 18-летней Софьи Красильниковой в подмосковном Железнодорожном. Как сообщает Telegram-канал «112», последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину утром 2 июля, когда он заходил в подъезд вместе с погибшей.

Друга Барецкого разыскивают за жестокое убийство в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Через 10 минут мужчина вышел из дома один. Спустя трое суток тело девушки обнаружила мать. Полиции пока не удалось задержать Полякова как главного подозреваемого в преступлении, его местонахождение остается неизвестным.

Напомним, что тело погибшей нашли в квартире многоэтажки в Железнодорожном — труп лежал в ванной комнате. Криминалисты обнаружили на нем 10 ножевых ранений в области грудной клетки, три в области предплечий и еще два в области ног. Причина жестокой расправы с Софьей пока неизвестна.

Происшествия,Вячеслав Поляков,
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