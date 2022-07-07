Блогера Хованского будут судить по статье с истекшим сроком давности

Блогеру Юрию Хованскому изменили квалификацию по делу об оправдании терроризма. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Передрука, теперь срок давности по уголовному делу должен быть признан истекшим.

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Как рассказал Передрук, дело поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Рассматривать дело будет коллегия из трех федеральных судей и сейчас материалы находятся у судьи Александра Нассухе. Из данных картотеки также следует, что обвинение Хованскому изменено с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.1 — с «Публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей, в том числе интернета» на публичное оправдание терроризма как таковое.

По словам адвоката, из-за этого изменилась степень тяжести вменяемого преступления — с тяжкой на среднюю.

«Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек», — сообщил Передрук.

Напомним, что Хованского задержали и арестовали в начале июня. Следователи обвиняют его по ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма») из-за песни, исполненной блогером о трагедии в «Норд-Осте» на одном из стримов.